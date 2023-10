Save, 50 milioni di investimenti per lo scalo di Montichiari

L'aeroporto di Montichiari (Brescia) "crescerà ulteriormente nel comparto" entro il 2032 con un progetto da 50 milioni di euro. Lo ha detto Monica Scarpa, amministratore delegato del Gruppo Save, titolare dello scalo, nel corso di Futura Expo 2023.

"L'aeroporto di Montichiari - ha spiegato la manager - è oggi un'importante infrastruttura per l'attività cargo, in grado di generare un'occupazione diretta, indiretta e derivante dalla capacità attrattiva di altri business di oltre 3.500 persone, con una ricaduta positiva sul territorio in termini di Pil pari a 220 milioni di euro". Dati che, a suo dire, "confermano la vocazione di Brescia quale scalo dedicato al trasporto aereo cargo, e che contiamo di far crescere ulteriormente grazie ai progetti di sviluppo previsti nel 'masterplan' con orizzonte temporale al 2030".

"L'obiettivo - ha sottolineato - è quello di portare avanti un ambizioso programma di investimenti che prevede, tra il 2023 e il 2032, l'impiego di oltre 50 milioni di euro per la costruzione di due edifici dedicati alla gestione dei servizi di handling e warehousing su una superficie di 480mila metri quadri totali, oltre ai lavori per la pavimentazione della pista di volo e dei piazzali adiacenti". Previsti anche interventi sul fronte della sostenibilità, tra cui la restrizione dei decolli notturni per il contenimento del rumore e la riduzione del consumo di acqua potabile, tramite il riutilizzo delle acque depurate e trattate anche grazie ad nuovo depuratore. "A queste iniziative - ha concluso - sarà poi affiancato un vasto programma di interventi per l'efficientamento energetico, anche tramite l'installazione di sistemi di illuminazione di ultima generazione".



