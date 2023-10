Nuova sede per il consolato del Canada a Milano che ha inugurato gli uffici alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e dell'ambasciatrice in Italia Elissa Golberg.

La nuova sede si trova a due passi da piazza del Duomo, in via Verziere 11, e ha ottenuto la certificazione ambientale Leed Id+C a livello Gold. Questo significa una riduzione del 76% dell'uso dell'acqua interna, un miglioramento del 43% delle prestazioni energetiche e l'utilizzo di materiali compatibili con l'Iaq (Indoor Air Quality).

"Il Canada è determinato ad apportare contributi strategici e ad essere presente dove maggiormente conta - ha sottolineato l'ambasciatrice Golberg -. Milano è uno dei principali hub globali per il commercio, una città nota per la sua innovazione e la sua creatività. Ed è soprattutto un luogo dove convergono le culture, fioriscono le idee e nascono partnership".

Per il sindaco Sala l'apertura dei nuovi uffici testimonia "la rinnovata cooperazione tra Milano e il Canada Paese con il quale collaboriamo da sempre su importanti temi comuni, come il cambiamento climatico e la protezione della biodiversità, l'economia circolare e lo scambio di esperienze inclusive a livello urbano". L'Italia è il secondo partner commerciale del Canada nell'Unione europea e l'ottavo su scala mondiale, lo scorso anno il commercio bilaterale tra l'area del Nord Italia e il Canada è stato di 5,3 miliardi di euro. Intensa anche la cooperazione scientifica e tecnologica. Le università della sola città di Milano vantano il 15% degli accordi accademici tra Canada e Italia (37 su 242). A Milano risiedono anche 9 dei 50 vincitori del Premio Canada-Italia per l'Innovazione, iniziativa istituita dall'Ambasciata del Canada nel 2013.



