La spiritualità di Byars in mostra a Pirelli HangarBicocca

Con un percorso fra misticismo, spiritualità e corporeità, negli spazi delle Navate di Pirelli HangarBicocca arriva la mostra di James Lee Byars, aperta al pubblico dal 12 ottobre 2023 al 18 febbraio 2024.

L'esposizione, la prima retrospettiva in Italia dedicata all'artista americano dopo la sua scomparsa nel 1997, porta a Milano una vasta selezione di opere scultoree e installazioni monumentali realizzate tra il 1974 e il 1997, di cui alcune raramente esposte e presentate in Italia per la prima volta. A cura di Vicente Todolì e organizzata da Pirelli HangarBicocca e dal Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofìa di Madrid - dove nel 2024 verrà presentata una versione del progetto espositivo -, la mostra raccoglie opere di grandi dimensioni in cui vengono combinati armoniosamente materiali preziosi e ricercati, come marmo, seta, foglia d'oro e cristallo, a geometrie minimali e archetipe, come sfere prismi e pilastri, e a oggetti baroccheggianti in un gioco di rimandi simbolici ed estetici tra forma e contenuto. A partire dai molteplici significati allegorici e formali della materia, la mostra si sofferma sulle tematiche che hanno attraversato la pratica dell'artista come la ricerca della perfezione, il dubbio come approccio all'esistenza e la finitudine dell'essere umano, invitando i visitatori a riflettere sulle potenzialità alchemiche dell'arte nel plasmare la realtà. Il percorso espositivo si apre con la monumentale 'The Golden Tower' (1990), una torre dorata alta 21,25 metri, che riassume in sé l'indagine dell'artista sull'interazione tra forme perfette e materiali immutabili. La ciclicità e la temporalità della vita, invece, sono simbolizzate dagli elementi del cerchio e della sfera, che si ritrovano in particolar modo nei due lavori 'The Door of Innocence' (1986-89) e 'The Tomb of James Lee Byars' (1986). Al termine del percorso espositivo, infine, lo spazio del cubo è dedicato a Red Angel of Marseille (1993): mille sfere di vetro rosso disposte a pavimento creano una sontuosa forma antropomorfica e, allo stesso tempo, floreale.



