In Lombardia costituito comitato per disturbi dell'apprendimento

Regione Lombardia ha costituito il Comitato tecnico regionale disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Nominati anche i componenti interni ed esterni: a coordinare l'organismo è stata designata Antonella Costantino, Direttore Uonpia Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, collaboratrice della Direzione Generale Welfare. Scopo del Comitato è quello di promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, pediatri di libera scelta, istituzioni scolastiche e universitarie, sistema di istruzione e formazione professionale regionale, famiglie e associazionismo.

Tra gli obiettivi anche la promozione di percorsi riabilitativi finalizzati a potenziare e facilitare l'apprendimento, ad agevolare l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con diagnosi di DSA e promuovere percorsi di diagnosi di DSA anche in favore di soggetti che hanno superato l'età evolutiva.

"Un passaggio importante - ha detto l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso -. Abbiamo voluto agire sia in fase preventiva, con la diagnosi precoce, che in quella successiva.

Vogliamo infatti supportare i ragazzi non solo a scuola ma anche e soprattutto nei percorsi extrascolastici".

Per l'assessore a Istruzione e Formazione Simona Tironi, il comitato "rappresenta un importante passo avanti nella promozione di un'istruzione inclusiva e di qualità per tutti i nostri giovani. Siamo consapevoli delle sfide che gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento affrontano quotidianamente - ha concluso - e vogliamo garantire loro il supporto necessario per raggiungere il loro pieno potenziale".





