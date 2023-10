GialappaShow, con il Mago Forest torna su Tv8

Affiancato ogni settimana da una co-conduttrice diversa, il Mago Forest torna alla guida di GialappaShow, il programma della Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in onda su TV8 e in simulcast su Sky Uno, dal 16 ottobre, ogni lunedì alle ore 21.30. La prima sarà Ellen Hidding dopo oltre vent'anni dal debutto insieme.

"Questo è il programma dell'ultimo anno di cui in assoluto vado più fiera - ha detto durante la presentazione Antonella D'Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia -.

Mancava un programma di vero divertimento e cazzeggio, c'era un grosso buco, così come manca in Italia la satira e il poter garantire un approccio scanzonato e libero ad un gruppo che può esprimersi come vuole". D'Errico ha anche annunciato che è già stata decisa l'edizione successiva, in primavera. Confermato tutto il cast comico, con vecchie conoscenze e nuovi personaggi.

Torna Ubaldo Pantani con il nuovissimo format 4 Funerali.

Nuove puntate di Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, che dopo Pechino Express intraprendono una nuova avventura televisiva. Poi le incursioni di Ester Ascione, alias Brenda Lodigiani, che proporrà anche una particolare interpretazione della cantante Annalisa. Stefano Rapone si rimetterà i panni del vice portavoce aggiunto del Governo, e quelli nuovi dell'inviato sui red carpet, Antonio Ornano con il suo Brando Godano, e come allenatore di una squadra di calcio giovanile. Valentina Barbieri nella parodia di Ilary Blasi, e nella nuovissima parodia di Madame.

Tra le novità di questa stagione, vedremo gran parte del cast alle prese con una versione inedita di Tentescion Ailand.





