E' morto Ettore Mo, storico inviato del Corriere della Sera

E' morto a 91 anni Ettore Mo, per decenni uno degli inviati di punta del Corriere della Sera. A darne notizia è stato la notte scorsa il sito web del quotidiano milanese per il quale Mo iniziò a lavorare nel 1962. Ritenuto uno dei maestri del giornalismo del Novecento, scrisse dai luoghi più difficili del mondo i suoi reportage di guerra, dall'Afghanistan in lotta con i russi, all'Iran dopo la rivoluzione khomeinista, alla Cecenia, al Pakistan, alla Jugoslavia, all'India, e ancora Nicaragua, Liberia, Messico, Cina, Cambogia, Cuba. Mo conobbe e intervistò i più importanti personaggi del secolo scorso.



