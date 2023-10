Bindi, in Italia diseguaglianze sociali e scuola in crisi

"Il pensiero di don Lorenzo Milani resta di grande attualità nell'Italia di oggi, dove si riscontra un tasso di diseguaglianza non più sopportabile a partire proprio dalla scuola che per lui rappresentava l' 'ottavo sacramento' ". Lo ha sottolineato Rosy Bindi, ex ministro e presidente del comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di don Lorenzo Milani, intervenendo a Pavia ad un incontro organizzato dall'Azione Cattolica e dedicato al fondatore della scuola di Barbiana.

"Siamo tra i Paesi europei con più casi di abbandoni scolastici, soprattutto da parte dei figli delle famiglie meno abbienti che frequentano istituti tecnici, e con meno laureati - ha aggiunto Bindi -. C'è chi pensa di mandare i genitori in prigione, se non fanno andare a scuola i loro figli: ma non è certamente questa la soluzione. Rileggere oggi don Milani significa dare una sveglia alla politica italiana".

"Oggi - ha detto ancora l'ex ministro - mi colpisce vedere ragazzi in tenda davanti ad un'università che protestano per gli affitti troppo alti, mentre i loro compagni, che non hanno di questi problemi, sono tranquillamente a lezione: il nostro Paese si sta rompendo senza più un vincolo comunitario, con una continua fuga verso l'individualismo e un'affannosa ricerca a trovare soluzioni personali ai problemi. Don Lorenzo è morto da imputato perché aveva criticato la legge che impone di difendere la patria con l'uso delle armi. Ai suoi ragazzi ha sempre insegnato a rispettare le leggi, ma anche a battersi per migliorarle quando è necessario. Oggi si va indagare sulla vita privata di un magistrato che si rifiuta di applicare una norma che non ha pietà per le sofferenze umane. Il mancato rispetto delle divisioni fra i poteri fondamentali dello Stato è l'affronto peggiore che si può fare alla nostra Costituzione".





