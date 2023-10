Anche gli chef lombardi per "Ristoranti contro la Fame"

Ceresio 7 ha accolto oggi il la lancio della nona edizione della campagna nazionale di raccolta fondi Ristoranti contro la Fame. Dal 16 ottobre e fino a fine anno torna il grande evento, promosso da Azione contro la Fame e giunto alla nona edizione italiana, che coinvolge ristoratori, chef e amanti del cibo, che con il loro impegno diffonderanno su tutto il territorio lo slogan "Nutriamo la solidarietà".

Ristoranti contro la Fame contribuisce a finanziare importanti progetti di contrasto alla fame e alla malnutrizione in Italia e nel Mondo. Tra questi, "Mai più fame: dall'emergenza all'autonomia" per il sostegno all'occupazione e contro la povertà alimentare, con progetti attivi nelle città di Milano e Napoli.

Portatori del messaggio sono gli chef ambasciatori, da quelli storici alle new entry, come gli chef Gennaro Esposito, Ernst Knam, Roberto Valbuzzi e Filippo La Mantia.

Per tutta la durata della campagna i clienti dei ristoranti aderenti potranno donare scegliendo un piatto, una pizza, l'acqua o un menu solidale proposti dallo chef. I ristoratori potranno anche organizzare serate speciali, destinando parte del ricavato ad Azione contro la Fame.

Novità assoluta della nona edizione sono le Cene SuperSolidali, diffuse lungo tutto lo stivale, che si terranno nella settimana di lancio della campagna (dal 16 al 19 ottobre): tra queste, alcune vedranno la partecipazione straordinaria dei talent di Radio Deejay, nuovo media partner d'eccezione.



