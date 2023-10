A Milano presidio per Israele al Memoriale della Shoah

Sono solo poche decine, al momento, le persone che si sono radunate davanti al Memoriale della Shoah di Milano per il presidio in solidarietà di Israele promosso da Forza Italia. In piazza ci sono esponenti locali di Forza Italia, come il capogruppo al Comune Alessandro De Chirico, della comunità ebraica e alcuni cittadini che hanno portato le bandiere di Israele. Alcuni hanno delle gigantografia della famiglia, con tre bambini, uccisa dai terroristi di Hamas. Tra gli esponenti della comunità ebraica c'è anche il presidente del Memoriale della Shoah Roberto Jarach.



