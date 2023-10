Ucciso a coltellate dopo una lite al bar, 20 anni all'imputato

Con rito abbreviato, contando sullo sconto di un terzo della pena, è stato condannato a 20 anni di reclusione Mauro Mutigli, il 38enne che la sera del 10 agosto 2022, di fronte ad un bar di Castelleone, in provincia di Cremona, ha ucciso con sette coltellate (tre fatali, secondo i risultati dell'autopsia) Giovanni Senatore, saldatore di 40 anni, e tentato di uccidere Alessandro Ferrari, metalmeccanico di 34 anni che aveva provato a difendere la vittima.

La sentenza è stata pronunciata oggi in tribunale a Cremona e il giudice per l'udienza preliminare si è preso 60 giorni per depositare le motivazioni. L'assassino, che dopo il delitto era scappato in monopattino, è stato inoltre condannato a risarcire le parti civili: una provvisionale per i genitori e i tre fratelli di Senatore. Accusato di omicidio volontario e tentato omicidio, Mutigli aveva provato a giocare la carta della legittima difesa: i suoi legali avevano depositato agli atti un video che mostrava Mutigli al bancone del bar, Senatore che entrava e lo schiaffeggiava, Mutigli che scappava in strada inseguito. Si erano accapigliati fino a quando due vigili, allertati dai presenti, erano intervenuti e li avevano separati.

Mutigli aveva poi raggiunto il suo monopattino e, preso da sotto il sellino un coltello da cucina, era tornato a eveva colpito Senatore e Ferrari. Uccidendo il primo e ferendo il secondo.





