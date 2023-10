Tpl: anche a Milano iniziato lo sciopero, metropolitane regolari

E' iniziato anche a Milano lo sciopero dei mezzi di trasporto pubblico proclamato dai sindacati Usb Lavoro Privato e Al Cobas a livello nazionale.

Atm, l'azienda locale dei trasporti, segnala possibili disagi nelle fasce di sciopero, tra le 8.45 e le 15 e dopo le 18 (e ritardi si potrebbero avere anche sulle Ferrovie Nord e sui collegamenti per l'aeroporto di Malpensa), ma al momento tutte le linee metropolitane sono regolari. Atm le monitorerà costantemente.

Lo sciopero è stato proclamato "per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, per il blocco delle spese militari e invio armi in Ucraina, per il superamento dei salari di ingresso, per la necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità, per la sicurezza dei lavoratori, per il salario minimo a 10 euro l'ora, per il libero esercizio del diritto di sciopero e per la legge sulla rappresentanza".



