Scontro auto-moto nel Milanese, un morto

Gravissimo incidente intorno a mezzogiorno a Bareggio, nel Milanese, dove ha perso la vita un motociclista di 54 anni. L'uomo in sella alla moto ha impattato contro un'auto. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, che hanno trasportato il 54enne in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo di Milano. In condizioni già gravissime, è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

Sulla dinamica dello scontro è al lavoro la polizia locale di Bareggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA