Premio Cairo, Giuliana Rosso vince la 22/a edizione

La giovane artista Giuliana Rosso si aggiudica la 22/a edizione del Premio Cairo con l'opera inedita 'Stiamo bene negli acquitrini' nella serata di inaugurazione appena conclusasi al Museo della Permanente di Milano. La vincitrice è stato scelta dalla giuria presieduta dal Maestro Emilio Isgrò, l'artista delle 'cancellature', e composta da Luca Massimo Barbero, direttore Istituto di Storia dell'Arte-Fondazione Giorgio Cini di Venezia; Mariolina Bassetti, presidente Christie's Italia; Ilaria Bonacossa, direttrice Museo Nazionale dell'Arte Digitale di Milano; Lorenzo Giusti, direttore Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea (Gamec) di Bergamo; Gianfranco Maraniello, direttore Polo Museale del Moderno e Contemporaneo del Comune di Milano.

Giuliana Rosso, nata a Chivasso nel 1992, svolge la propria attività artistica a Torino. Nell'opera realizzata per il Premio Cairo sono ritratte tre ragazze che si ritrovano in una foresta disfatta, in mezzo a tronchi anneriti o spezzati, come dopo una violenta tempesta. L'opera, realizzata mediante carboncino e gessetti su carta, secondo la motivazione della giuria "rappresenta l'inquietudine e l'indeterminatezza dell'adolescenza in un paesaggio tossico che evoca l'urgenza della questione ambientale e il disagio di una comune solitudine".

La serata di inaugurazione con la premiazione della giovane artista, che si aggiudica un premio di 25mila euro e la cui opera entra a far parte della Collezione Premio Cairo, è disponibile da martedì 10 ottobre su corriere.it.

Dal 10 al 15 ottobre al Museo della Permanente ci sarà l'esposizione delle opere, aperta gratuitamente al pubblico, insieme all'intera Collezione Premio Cairo con tutte le opere vincitrici delle precedenti edizioni, oltre alle 20 opere inedite degli artisti selezionati dal mensile Arte per il 22/o Premio Cairo.



