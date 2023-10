Per la prima volta in Italia il tour mondiale di Les Misérables

Arriva per la prima volta in Italia Les Misérables - the Arena Musical Spectacular, musical ispirato al romanzo di Victor Hugo da cui è stato ricavato il film che è valso un Oscar ad Anne Hathaway.

Rappresentato in 439 città di 53 Paesi, Les Misèrables sarà al Politeama Rossetti di Trieste dal 7 all'11 novembre e al Tam Teatro degli Arcimboldi di Milano dal 14 al 24 novembre nelle due tappe italiane della tournée mondiale che si concluderà nel 2025 per la versione in forma di concerto che prende origine da Les Misérables Staged Concert andato in scena per duecento repliche nel West End di Londra, e che vanta un cast che fra attori, musicisti e tecnici arriva a 110 elementi.

"ll grande Spettacolo nella sua edizione più straordinaria ed originale! " sintetizza il direttore artistico del Tam Gianmario Longoni. "Siamo orgogliosi - aggiunge - di annunciare, per la prima volta in Italia, il mitico spettacolo Les Misérables.

Manifesto e simbolo del teatro musicale, è per noi e per la nostra città un'altra tappa nel percorso di internazionalizzazione e di eccellenza qualitativa che contraddistinguono Milano, il suo meraviglioso pubblico ed il nostro straordinario teatro".

Rivendica per Trieste il ruolo di "capitale italiana del musical" Francesco Granbassi, presidente del Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia. "Trieste continua così a confrontarsi con città di dimensioni infinitamente più grandi. Per tutto questo devo ringraziare lo staff del Rossetti".

"Questo tanto atteso tour mondiale sarà un'opportunità unica per molti celebri artisti di interpretare i loro ruoli preferiti per brevi periodi in diverse parti del mondo e i fan avranno la possibilità di vedere le loro stelle preferite (e le mie!) nel loro musical preferito" sottolinea il produttore Cameron Mackintosh . "L'entusiasmo per le performance di reunion del cast di Miz - assicura - è leggendario e regala sempre un tutto esaurito, quindi non vedo l'ora che questo evento unico sia la dimostrazione definitiva di 'Do You Hear The People Sing'!".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA