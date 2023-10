L'eurodeputato Ciocca denuncia il furto del pc dalla sua auto

L'europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, ha denunciato un furto ieri sera, a Milano. Tra le cose rubate dall'auto ci sarebbe un pc contenente materiale sulla sua attività di eurodeputato. È accaduto intorno alle 22 in via delle Ore, dopo un incontro che Ciocca ha avuto con alcuni cittadini. Al ritorno verso l'auto parcheggiata Ciocca e il suo assistente hanno trovato il vetro posteriore della vettura rotto e lo zaino di Ciocca asportato. Lasciato lì, invece, quello dell'assistente. "Comunque - ha precisato - il materiale parlamentare è protetto da password. Però non possiamo non rilevare l'insicurezza che ormai regna in città, peraltro in pieno centro." I due hanno dato l'allarme alla Polizia Locale.



