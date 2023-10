In 1.010 farmacie lombarde al via le prenotazioni per i vaccini

Da oggi nelle 1.010 farmacie della Lombardia che aderiscono alla campagna regionale si potranno prenotare i vaccini antinfluenzale e anti Covid. Nella scorsa stagione, secondo dati diffusi da Federfarma Lombardia, quasi 200mila lombardi hanno scelto di farsi vaccinare contro l'influenza in farmacia, mentre dall'inizio dell'immunoprofilassi contro il Covid i farmacisti hanno inoculato oltre 1 milione di dosi di vaccino.

"Anche quest'anno, le farmacie territoriali metteranno a disposizione del servizio sanitario regionale la professionalità e la capillarità della propria rete, rinnovando il loro impegno nel dare ai cittadini un'offerta di salute sempre più accessibile - spiega Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia -. Siamo certi che la possibilità di ricevere l'antinfluenzale in farmacia, insieme al nuovo siero contro il Covid, possa contribuire ad allargare la copertura di entrambe le campagne vaccinali".

Da oggi quindi i cittadini che beneficiano dell'antiflu gratuito (over 60, donne incinte o neomamme e persone a rischio per una patologia o per una professione), possono prenotarsi per riceverlo nella più vicina farmacia sotto casa. Le inoculazioni partiranno dal 16 ottobre. Dal 20 novembre la campagna vaccinale sarà aperta, sempre gratuitamente, a tutti i cittadini. Oggi partono anche le prenotazioni per ricevere in farmacia il vaccino anti-Covid aggiornato alla variante XBB 1.5.



