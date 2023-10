Il Comune di Milano esporrà le bandiere di Israele e della pace

Sulla facciata di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, verrà esposta la bandiera di Israele e anche quella della pace in segno di solidarietà alle vittime del conflitto. Lo ha deciso il Consiglio comunale che ha votato una mozione e in modo separato un emendamento, a cui però hanno dato parere contrario le opposizioni di centrodestra e su cui la maggioranza di centrosinistra si è divisa. Visto che i consiglieri erano divisi sul tema perché c'era chi proponeva, come i Verdi, di esporre la bandiera della pace, l'aula ha trovato un compromesso. Cioè di presentare un emendamento di maggioranza alla mozione che chiedeva di esporre la bandiera di Israele aggiungendo anche quella della pace. I Verdi non hanno partecipato al voto dell'emendamento perché, come ha spiegato il capogruppo Carlo Monguzzi, "due popoli che soffrono devono essere rappresentati solo dalla bandiera della pace". Monguzzi ha poi votato contro la mozione di esporre la bandiera israeliana mentre gli altri due consiglieri del gruppo si sono astenuti, come si è astenuto un consigliere del Pd. Il centrodestra ha bocciato la proposta di esporre anche la bandiera della pace perché "usare la parola pace quando si parla di terroristi è un controsenso", ha osservato il capogruppo della Lega, Samuele Piscina.

Invece secondo il capogruppo del Pd Filippo Barberis questo atto del Consiglio comunale "è una ferma condanna del brutale atto di terrorismo di Hamas, con piena solidarietà a Israele - ha concluso -. Un costante impegno per la pace in Medio Oriente e il rispetto dei diritti umani. Questi i principi che ci hanno guidato l'approvazione del testo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA