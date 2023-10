Con teatro, musica e canto a Pavia un progetto per i bambini

Aiutare la crescita dei bambini di Pavia, in particolare di quelli che provengono dalle famiglie meno abbienti, attraverso una serie di attività artistiche che combinino il teatro, la musica e il canto. E' l'obiettivo del progetto "Escursioni metroselvatiche - Bambini alla scoperta creativa della città", promosso dal Conservatorio di musica Franco Vittadini, insieme all'associazione Antigone, al Centro servizi volontariato Lombardia sud e a "Calypso - il teatro per il sociale". L'iniziativa è resa possibile grazie al contributo di Fondazione Cariplo.

Il progetto prevede due fasi operative: la prima tra l'autunno e l'inverno, l'altra in primavera. Per quanto riguarda la prima parte, sono previsti laboratori teatrali per bambini che vivono in aree svantaggiate della città, organizzati da Antigone e da Calypso, e laboratori musicali per scuole primarie promossi dal Vittadini. A conclusione si terrà uno spettacolo per bambini, nella forma di fiaba musicale, il pomeriggio di venerdì 22 dicembre al Teatro Fraschini di Pavia: all'evento collaboreranno gli studenti dell'Istituto Volta di Pavia, coinvolti nella creazione delle illustrazioni.

La seconda parte si realizzerà nella primavera del prossimo anno. Basata sul brano "Escursioni metroselvatiche", appositamente creato dal compositore e maestro Giovanni Albini (ispirato ad alcuni luoghi di Pavia, ai quali fa riferimento nel testo), prevede la contaminazione fra teatro, musica e canto all'interno della città. I laboratori teatrali si uniranno alle lezioni del coro di voci bianche per mettere in scena e cantare "Escursioni metroselvatiche", direttamente nei luoghi citati nel brano, con una performance itinerante.



