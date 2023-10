A Milano in mostra immagini e propaganda della Rsi

Manifesti, cartoline, pagine di giornali, riviste: tutto il materiale utilizzato dalla Rsi per la propaganda sarà presentato nella mostra "1943-1944. Immagini e propaganda della Repubblica Sociale Italiana" che si terrà al museo del Risorgimento di Milano dal 19 ottobre al 19 novembre.

La mostra sarà suddivisa in 7 sezioni con documentazione originale dell'epoca delle Civiche Raccolte Storiche di Milano e della Fondazione Anna Kuliscioff e ha come tema conduttore la comunicazione politica della Repubblica Sociale Italiana.

La propaganda della Rsi, spiegano gli organizzatori della mostra, aveva lo scopo principale di chiamare all'appello una popolazione oramai provata e disillusa, raccogliendola attorno ad antichi miti e nuovi valori e impiegando ogni mezzo economico possibile per mobilitare a suo favore gli italiani, contando sulla collaborazione creativa e grafica di notevoli artisti tra i quali Gino Boccasile e Dante Coscia.



