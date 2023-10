Israele: rientrati i primi italiani a Malpensa

Arrivano da Como, Milano e Trento i primi cittadini italiani rientrati all'aeroporto di Malpensa da Israele in fuga dalla guerra con Hamas. Il volo 0387 LY partito da Tel Aviv è atterrato alle 22.40 di oggi, domenica 8 ottobre, a Malpensa. Con un'ora e 10 di ritardo.

A bordo molti giovani. Come Giulia, accolta dai genitori, volontaria a Betlemme. "Non ho avuto difficoltà a tornare perché avevo il passaporto giusto, se sei europeo è più facile. A Tel Aviv sono arrivata con il taxi. Sabato mattina si vedevano razzi, si sentivano esplosioni, si sentivano sirene. Ma la situazione è sempre stata abbastanza tranquilla. Il consolato di Gerusalemme mi ha seguito passo passo e i locali sono stati fantastici, si sono fatti in quattro ed è andato tutto liscio grazie a loro", conclude Giulia prima di lasciarsi andare ad un abbraccio liberatorio coi genitori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA