Il Monza ne fa tre alla Salernitana, Paulo Sousa rischia

Del 3-0 che il Monza rifila alla Salernitana, come era successo nei precedenti due incontri tra A e B in Brianza, il momento evidenziato in giallo è quello di inizio ripresa: all'intervallo Sousa, che dal fondo della classifica accetta con "serenità" la condizione di allenatore a rischio, ne cambia tre e proprio dallo spicchio di stadio colorato di granata tra i cori intonati il "rispettate la nostra maglia" è quello più morbido e riferibile. A monte, un primo tempo disastroso dei campani, in difficoltà a centrocampo ed eccessivamente sbilanciati in avanti con la linea di difesa. Sul campo, la Salernitana ci mette quel che ha e nella ripresa le occasioni arrivano anche, non fosse per quel Di Gregorio come sempre sopra le righe che chiude la porta dei suoi.

Nel primo tempo l'equilibrio si rompe subito. Al 9' Colpani trova ampi spazi per avanzare a centrocampo e punta l'ex Pirola, che forse si aspetta un movimento sul sinistro: il mancino di Palladino invece sterza e incrocia con il destro all'angolino lontano per l'1-0. Poi. l'autostrada che si trova davanti Gagliardini al 18': discesa indisturbata fino in area, palla che finisce a Vignato che di sinistro la mette sotto le gambe di Ochoa. Prima da titolare e primo gol in A di Vignato. Nella ripresa il Monza rallenta, la Salernitana si rimette a posto a centrocampo e con il ritmo che si abbassa risponde con l'orgoglio. Ma Pessina chiude i giochi dagli undici metri dopo che Pirola aveva stoppato di braccio il destro di Bondo. Ochoa toglie il 4-0 a Colombo con un grande intervento con la mano aperta e nel finale è la traversa a deviare alto la rovesciata in area di Gagliardini.

I campani finiscono a rapporto sotto la curva, o almeno di quella che non lascia l'impianto brianzolo prima del triplice fischio. Tre pareggi, ma soprattutto 5 sconfitte e nessuna vittoria: il bilancio mette ora Sousa in forte rischio.



