Gol e rimonte, Lazio-Atalanta la decide Vecino

La Lazio batte 3-2 l'Atalanta in casa e smuove classifica e certezze, trovando la terza vittoria in campionato e soprattutto segnali di crescita dopo un avvio altalenante. Non solo i tre punti, insomma, ma una prestazione di gioco e carattere, contro un'Atalanta capace di rimontare (grazie ai gol di Edersonn e Kolasinac) i due gol di svantaggio, e forse paga sul 2-2 , complici anche stanchezze di coppa e turn over.

All'Olimpico si è ammirata la squadra che l'anno scorso aveva saputo conquistare il secondo posto esprimendo un calcio tra i migliori in Italia. Contro la Dea, la creatura di Sarri ha infatti rispolverato un gioco fatto di fraseggi veloci, verticalizzazioni improvvise e soprattutto tanta intensità, in difesa e in attacco. Nell'assalto finale atalantino gli ospiti le provano tutte per rompere le uova nel paniere ai ragazzi di Sarri (espulso per proteste dalla panchina nel recupero), ma non ci riescono, complice anche un attentissimo Provedel.



