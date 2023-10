A Milano alzate le misure di sicurezza su siti e eventi ebraici

Milano alza al massimo livello le misure di sicurezza relative a tutti i possibili obiettivi ebraici in città e provincia e su tutti gli eventi della comunità ebraica o a cui partecipano loro esponenti. Dopo gli attacchi di Hamas a Israele, su indicazione del ministero dell'Interno, ieri a Milano si è svolta una riunione in prefettura presieduta dal prefetto Renato Saccone, con il questore Giuseppe Petronzi, i comandanti provinciali di carabinieri e Guardia di finanza, la comunità ebraica e un rappresentante del contingente di Strade sicure, per decidere di rafforzare i presidi di sicurezza in città e provincia.

Una misura precauzionale che interessa potenziali obiettivi come ad esempio la Sinagoga, il Memoriale della Shoah, la scuola ebraica.



