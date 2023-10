Un ospedale per amico, 20 anni vicino ai bambini ricoverati

Una giornata di festa con laboratori, musica, esibizioni e magia dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Compie venti anni 'Un ospedale per amico', la grande festa dei bambini che quest'anno si tiene dalle 10 alle 18, sabato 7 ottobre, in piazza Città di Lombardia con l'obiettivo di sostenere l'impegno di Obm onlus, Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano, per i piccoli ricoverati.

La giornata è stata aperta dall'esibizione della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia. Un momento in cui sono stati premiati i lavori realizzati dagli studenti di alcune scuole cittadine e dedicati ai bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Nel pomeriggio, alle 14.30, dimostrazione di intervento da parte della Protezione Civile a cui segue quella dell'Unità Cinofila della Guardia di Finanza. Alle 16 merenda per tutti mentre alle 16.30 nell'auditorium Testori si potrà assistere a Magician's Fight, uno spettacolo di magia con tre prestigiatori - Mago Diego, Mariano Navetta e Magico Arty - e un finale a sorpresa. Per tutta la giornata per i piccoli partecipanti ci saranno anche laboratori artistici di disegno e per realizzare gioielli con le perline, truccabimbi, clown Dottori e tanta musica. La Stazione del cuore, a cura della Cardiologia Pediatrica del Buzzi, è invece il laboratorio per giocare con i battiti del cuore e scoprire come funziona e come mantenerlo in forma. Per tutta la giornata poi sarà possibile visitare la mostra fotografica 20 anni di Un Ospedale per Amico che ritrae i momenti più memorabili della grande festa di Obm. Durante la giornata sarà possibile sostenere Obm attraverso donazioni, il ricavato della manifestazione sosterrà in particolare il progetto delle Family Room, speciali spazi di accoglienza destinati alle famiglie dei bambini ricoverati.



