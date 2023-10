Sold out al Nazionale per le prime serate del musical 'Chicago'

Tutto esaurito al Teatro Nazionale di Milano per le prime due serate del musical 'Chicago'. I 1.400 posti disponibili hanno fatto registrare il 'sold out' e lo show di Chiara Noschese, per l'occasione regista e attrice nelle vesti di Mama Morton, con Stefania Rocca nei panni di Velma Kelly, punta ora a battere i record di incassi nazionali delle precedenti produzioni di Stage Entertainment Pretty Woman e Sister Act.

"Siamo fieri del lavoro fin qui realizzato - ha detto Matteo, Forte direttore del Teatro Nazionale e amministratore delegato di Stage Entertainment - e sono convinto che in tantissimi potranno divertirsi con la nostra versione di Chicago". "Aver debuttato alla presenza di Alecia Parker, produttrice della versione originale di Broadway e oggi licenziataria dello spettacolo - ha aggiunto Forte - ricevendo le sue congratulazione ci ripaga in un attimo per quanto realizzato da tutto il cast, dal team creativo e dagli insostituibili tecnici". "Ne sono certo - ha continuato Matteo Forte - sarà lo 'show teatrale dell'anno".

Chicago rimarrà al Teatro Nazionale fino a domenica 29 ottobre prima di spostarsi in tournée in tutta Italia per poi tornare al Nazionale fino al 28 gennaio.



