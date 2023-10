La Bike Tour per la fibrosi cistica attraversa la Lombardia

Oltre 570.000 euro destinati al finanziamento di progetti di ricerca, 5.500 chilometri percorsi da Nord a Sud della Penisola, 270 tappe, 45 charity dinner, 2 volumi pubblicati. Sono i numeri del Bike Tour, l'iniziativa charity sportiva ideata dal presidente FFC Ricerca Matteo Marzotto nel 2012, che quest'anno celebra l'XI edizione con un fitto programma di eventi e iniziative in Lombardia, partendo da Brescia. Partiti il 4 ottobre e fino ad oggi i bikers sono nei luoghi più suggestivi della Franciacorta, Valcamonica e della Brianza, passando da Bergamo, Monza Pavia, per arrivare a Milano.

Accanto al presidente FFC Ricerca Matteo Marzotto, che in alcune tappe pedalerà in tandem con Nora Shkreli, sulle due ruote anche i campioni di ciclismo Alessandro Ballan, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Maurizio Fondriest, Francesco Moser, Paola Pezzo e lo storico nucleo di bikers composto da Max Lelli, Iader Fabbri e Fabrizio Macchi con Juri Chechi ed Edoardo Hensemberger, ragazzo con la FC e testimonial FFC Ricerca. Ben 322 Km, e ad accoglierli lungo il percorso ci saranno i volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di sostegno locali, promotori di eventi e serate benefiche a sostegno della ricerca FC.

Il Bike Tour apre la XXI Campagna Nazionale promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica a sostegno della mission strategica "Una cura per tutti". Per tutto il mese di ottobre, numerosi eventi e iniziative di sensibilizzazione animeranno il territorio grazie agli oltre 5.000 volontari della Fondazione, per promuovere la ricerca e trovare al più presto una cura efficace e accessibile per tutte le persone con FC. Da quest'anno si coloreranno di ciclamino anche le aree adiacenti ai 31 punti vendita in Italia di Tecnomat, main sponsor della Campagna Nazionale.

Nel 2023 FFC Ricerca ha stanziato 2.375.363 euro a sostegno di 18 progetti scientifici per aumentare le conoscenze sulla malattia e migliorare lo stato di salute di tutte le persone con FC.



