A Milano chiusi 3 centri estetici, dipendenti senza qualifiche

La Polizia locale di Milano ha chiuso temporaneamente tre centri estetici con servizi di manicure e pedicure, perché non risultati in regola: in particolare alcuni dipendenti svolgevano attività di estetista senza possedere i requisiti professionali necessari.

Il provvedimento è scattato dopo una serie di controlli che ha interessato cinque centri nella zona tra corso Indipendenza e corso 22 Marzo. Gli agenti hanno trovato 2.262 prodotti cosmetici di un noto marchio contraffatto: prodotti e oli per il trattamento delle unghie che verranno successivamente esaminati dal produttore per verificarne la corrispondenza di materiali e ingredienti. In tre centri è stata accertata la presenza di almeno 17 dipendenti che svolgevano attività di estetista senza possedere i necessari requisiti professionali. Al momento del controllo era assente il responsabile tecnico munito di qualifica professionale che, a norma di legge, deve essere obbligatoriamente presente durante i servizi prestati ai clienti, pena l'applicazione di una sanzione di 860,47 euro. La legge prevede anche l'applicazione di una sanzione di 860,47 euro per ogni dipendente che operi senza avere i requisiti professionali necessari.

La Polizia locale ha quindi contestato violazioni per un importo complessivo di oltre 14mila euro, procedendo alla chiusura temporanea di tre centri per l'assenza del responsabile tecnico.



