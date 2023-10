A Cremona va in scena il suono del salame

Quasi tutti possono affermare di conoscerne il gusto e il profumo, ma ora c'è anche il suono del salame. In anteprima per la Festa del Salame in programma nel centro di Cremona fino a domenica 8 ottobre, il sound engineer Nicolò Zilocchi, ha realizzato uno strumento musicale unico nel suo genere. Grazie a dei particolari sensori, il tocco sul salame si trasforma in suono creando così una tastiera mai vista prima che spazia dai suoni dell'organo alla batteria elettronica.

"Celebriamo il salame in tutti i sensi - spiega Stefano Pelliciardi di SGP Grandi eventi organizzatore della kermesse - questa installazione innovativa e particolare fa conoscere al pubblico anche il suono dell'insaccato amato da tutti, eccellenza del territorio cremonese".

La Festa del Salame è interamente dedicata alle produzioni di salame in tutte le sue forme e declinazioni, con un calendario di appuntamenti e incontri culturali, per una tre giorni all'insegna del buon gusto, ma durante la quale non mancheranno incontri culturali, ospiti, interviste e premiazioni. Ma anche disfide gastronomiche, show-cooking e degustazioni, tutte ad ingresso gratuito nel PalaSalame ai giardini di Piazza Roma.

La manifestazione è promossa dal Consorzio di Tutela Salame Cremona IGP e da Confartigianato Imprese Cremona, vanta il patrocinio del Comune di Cremona ed è realizzata con il contributo di Regione Lombardia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA