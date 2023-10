Verdi Milano, task force è una beffa

"Non c'è limite alla beffa. Ci aspettavamo il piano salva- ciclisti , nasce invece una task force di consulenza per l'assessorato". Così il capogruppo dei Verdi al Comune di Milano, Carlo Monguzzi, commenta in una nota la decisione del comune di istituire un apposito gruppo di lavoro dedicato allla sicurezza stradale.

"Ci aspettavamo zone 30, case avanzate per le ciclabili, piani di sicurezza per i cantieri - ha proseguito -. Nulla di tutto ciò ma una task force con persone di sicuro valore ma già ampiamente in contatto con l'assessorato, che aiutino l'assessorato, cosa che già fanno. Di propaganda in propaganda, che delusione e che desolazione".

Secondo la Lega invece l'istituzione della task force non è altro che "l'ennesimo commissariamento di un membro della giunta. Dopo Granelli, a cui è stato affiancato un badante materia di sicurezza, ora è la Censi a essere messa in discussione - osserva Samuele Piscina, segretario proviciale della Lega e consigliere comunale -.Temo però che la nomina di quattro amici non porterá ad altri risultati se non a quelli fallimentari che hanno già determinato un progressivo peggioramento di tutti gli aspetti legati alla mobilità".



