Vasco, polverizzati 240mila biglietti per i 5 live 2024

"L'estate bussa alle porte, entra dalle finestre, s'infila sotto le gonne delle donne"... ed è subito boom di vendite per il ritorno di Vasco Rossi negli stadi a giugno 2024. In meno di 60 minuti sono stati, infatti, polverizzati 240mila biglietti per le 5 date a Milano e Bari.

Un avvio al di là delle aspettative stesse a testimonianza che la "voglia di Vasco" e del suo rock 'n' roll show sta contagiando tutti. Un risultato incredibile per il quale gli organizzatori fanno sapere di essere al lavoro per l'apertura di nuove date nelle due città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA