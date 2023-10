Tenta di truffare 90enne, Cc denunciano ragazzino

Un 16enne è stato denunciato dai carabinieri per aver tentato di truffare una donna di 90 anni di Brugherio (Monza), facendosi consegnare 1.800 euro per un fantomatico pacco.

Il ragazzo, secondo la ricostruzione dei militari della compagnia di Monza, ieri mattina ha telefonato all'anziana spacciandosi per suo figlio, dicendo di aver effettuato un acquistato e chiedendole di raccogliere il denaro da consegnare al postino, che di li a poco sarebbe giunto a casa per consegnarle il pacco e riscuotere il denaro. Poco dopo l'anziana ha ricevuto una ulteriore chiamata, questa volta dal 'postino' il quale l'ha minacciata di chiamare i carabinieri e far arrestare il figlio se non avesse pagato la somma richiesta.

Insospettita la donna ha chiamato i parenti e ha scoperto che il figlio non aspettava alcun pacco. Quindi ha telefonato ai carabinieri che si sono fatti trovare a casa dell'anziana quando il 16enne si è presentato per riscuotere la somma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA