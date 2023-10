J-Ax, 'non sostituisco Fedez a X Factor'

"Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X Factor". Così, in una storia su Instagram, J-Ax smentisce le indiscrezioni che lo vorrebbero al posto dell'amico rapper in giuria nel talent di Sky, per i Live Show in partenza dal 26 ottobre. "P.S. Rimettiti preso Fede", conclude J-Ax.

Le condizioni di Fedez, ricoverato dal 28 settembre al Fatebenefratelli di Milano per un'emorragia causata da due ulcere intestinali, sono in miglioramento: le dimissioni sono attese nel pomeriggio.



