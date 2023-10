I Fridays for Future protestano a Milano, centinaia in corteo

"We are unstoppable" e poi bandiere, musica e il colore verde sul viso. Così centinaia di giovani di Fridays for future, e del Coordinamento dei collettivi studenteschi in corteo da questa mattina alle 9 sfilando da la largo Cairoli e percorrendo le vie del centro città, diretti in zona Melchiorre Gioia. Hanno sostato sotto palazzo Marino, sede del Comune, dove hanno protestato contro il "greenwhashing del Comune di Milano". I giovani hanno chiesto al microfono "giustizia climatica ora", criticando la gestione della città di Milano "falsamente green", e specificando che "l'ecologia non è un lusso". Parecchi i disagi al traffico nelle zone del centro lungo il percorso del corteo.



