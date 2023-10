Droga venduta sui social e consegnata a domicilio, 7 arresti

Sette arresti in relazione alla vendita di oltre 2 mila dosi di droga, per il valore di circa mezzo milione di euro, sono il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato che, questa mattina, ha smantellato un presunto gruppo criminale composto da italiani e marocchini che spacciavano tra Milano e Monza hashish, marijuana e cocaina usando i social media e la consegnavano a domicilio.

Sono stati oltre 50 gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Monza impegnati negli arresti e nelle perquisizioni, in collaborazione con equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine di Milano e di unità cinofile antidroga.

Erano tre i canali social utilizzati dagli spacciatori che consegnavano lo stupefacente utilizzando una Mini Cooper, da cui ha preso il nome l'inchiesta. Un ottavo presunto pusher è stato sottoposto ad obbligo di firma su decisione del Gip di Monza che ha firmato le ordinanze di detenzione in carcere.



