Cane paralizzato per una caduta,padrone organizza raccolta fondi

Una rete di solidarietà che ha già consentito di raccogliere 11 mila euro è stata la risposta a un appello lanciato dal padrone di Arwen, femmina di cane lupo cecoslovacco, paralizzata dopo una grave caduta in montagna, domenica sul Resegone.

Luca Locatelli, 31 anni, di Ambivere (Bergamo), ha salvato l'animale caduto da un'altezza di 10 metri in un dirupo e l'ha portato in una clinica veterinaria di Lodi, dove l'hanno curata e stabilizzata. Ora muove solo il collo e le zampe posteriori, per il resto è paralizzata e ha un polmone perforato. Così Locatelli ha avviato una raccolta di fondi sulla piattaforma online 'GoFoundMe' per poterla curare. Nel giro di poche ore la raccolta ha già raggiunto e superato gli 11 mila euro. "Le spese mediche purtroppo sono ingenti e stanno diventando insostenibili - ha spiegato il proprietario di Arwen -. Nei soli primi 3 giorni il conto della fattura era di oltre 6 mila euro. Io voglio solo salvare il mio cane. Voglio solo che torni a camminare e a poter correre con me in montagna come ama fare. Sono devastato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA