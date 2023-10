Caduti dalla moto, morta una ragazza e ferito un giovane

Tragedia della strada nella prima serata di oggi in Valtellina. Secondo quanto appreso, una giovane di 17 anni ha perso la vita cadendo dal sellino posteriore della moto guidata da un ragazzo, maggiorenne, rimasto a sua volta ferito e trasportato in ambulanza al vicino ospedale Morelli di Sondalo. Non si conoscono ancora le condizioni del diciottenne, mentre i tentativi di salvare la passeggera della motocicletta, da parte del personale sanitario di Areu, si sono rivelati vani.

Sul posto stanno ancora operando i carabinieri e i Vigili del fuoco.



