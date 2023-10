A Milano nasce la task force per la sicurezza stradale

Migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti, anche dopo gli incidenti mortali degli ultimi mesi, e ridurre la congestione del traffico. Con questi e altri obiettivi nasce la task force del Comune di Milano per la sicurezza stradale e la mobilità attiva.

Altri obiettivi del gruppo di lavoro saranno quelli di favorire la mobilità attiva e l'intermodalità per i percorsi casa-scuola e casa-lavoro e di individuare linee di sviluppo per il Biciplan di Milano. Della task force fanno parte sei esperti del settore, nominati con decreto del sindaco, Beppe Sala, che lavoreranno a titolo gratuito coordinati dal presidente della sottocommissione consiliare Mobilità attiva e accessibilità, Marco Mazzei. Si tratta di Guia Maria Biscaro, presidente di Fiab Milano Ciclobby e presidente della Consulta cittadina per la mobilità attiva e per l'accessibilità; Paolo Bozzuto, docente in master, editor e membro della redazione della rivista Territorio; Matteo Dondè, docente di master universitari e autore di progetti di moderazione del traffico e sicurezza stradale; Ilaria Fiorillo, founder dell'account Instagram 'Milano in bicicletta' e promotrice di progetti di valorizzazione del territorio attraverso il cicloturismo; Paolo Maria Maneo, libero professionista sia presso studi, istituti di ricerca e università nella progettazione urbanistica, del paesaggio e dello spazio pubblico; Chiara Quinzii, libera professionista e componente di studi di architettura esperti nella progettazione architettonica, urbana e design.

I componenti del gruppo di lavoro, che resteranno in carica fino al 31 dicembre 2024, avranno anche il compito di effettuare una ricognizione delle località a più alto rischio di incidenti e individuare gli interventi per diminuire la pericolosità delle strade e rafforzare il rapporto tra la città e tutti gli utenti della strada.



