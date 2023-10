Scoperti da Gdf 300 immobili non accatastati in area turistica

Trecento immobili non accatastati in un grande campeggio sul lago di Comabbio, tra il Lago maggiore e quello di Varese, i cui proprietari non pagavano l'Imu (circa 600 mila euro solo negli ultimi cinque anni) sono stati scoperti dai militari della Guardia di Finanza della sezione operativa Navale del lago di Lugano, Gli immobili, sostanzialmente delle piccole case, spiega la Gdf, si trovavano in un'area dalle dimensioni di 67mila metri quadrati, pari a dieci campi di calcio.

Ora i proprietari degli immobili sono stati segnalati al'Agenzia delle Entrate per l'avvio dell'iter sazionatorio e la regolarizzazione della situazione urbanistica. Altri 70mila euro non sono stati pagati nella stessa struttura ricettiva per alcuni locali che invece erano stati accatastati.



