Rapina a Chinatown a Milano, preso anche il 15enne

In due, minori, avevano commesso una rapina a mano armata nel giugno scorso in un negozio di alimentari nella Chinatown di Milano.

Uno di 17 anni, di origine ungherese era stato preso subito dagli agenti della Questura con la collaborazione del titolare.

L'altro, 15 anni, di origine cinese, è stato raggiunto da un'ordinanza del gip dei minori eseguita dagli agenti della Squadra mobile di Milano che l'hanno collocato in una comunità nel Pavese. Entrambi , definiti di buona famiglia, frequentavano un noto e costoso istituto scolastico privato internazionale da cui sono stati espulsi.

Il primo, subito dopo l'arresto, aveva fornito indicazioni sul complice che frequentava la stessa scuola. L'arma, non si sa se vera o giocattolo, non è stata trovata e il bottino era stato di 800 euro.



