Municipio approva delibera, 'stop alle auto in centro a Milano'

"Chiudere l'accesso al centro storico permettendo l'ingresso in Area C solo ai residenti o ai mezzi di distribuzione in determinate fasce orarie". In altre parole, nel centro di Milano potrebbe entrare solo chi ha la residenza, e per corrieri e furgoni servirebbero nuovi orari, cioè una "limitazione con privilegio notturno". La decisione è stata presa dal Consiglio del Municipio 1, dove il centrosinistra ha approvato una serie di iniziative in tema di mobilità da sottoporre al sindaco Beppe Sala e alla giunta comunale "chiedendone con sollecitudine la verifica e la valutazione, al fine di concretizzare un piano di attuazione progressivo entro la fine del 2024".

Il provvedimento non è piaciuto all'opposizione di centrodestra. "ci troviamo di fronte ancora una volta alla miope a una miope visione sulla mobilità. L'obiettivo è far sparire pian piano tutte le auto, come per magia" hanno denunciato il segretario cittadino della Lega Samuele Piscina e la capogruppo in Municipio 1 Anna Maria Pignatti Morano, secondo cui "a essere colpiti sarebbero gli anziani con necessità di recarsi presso le strutture sanitarie o i servizi del centro, i commercianti che subirebbero la diminuzione dei clienti, gli artigiani che devono circolare durante tutto l'arco della giornata, i lavoratori che devono necessariamente utilizzare l'auto per garantire spostamenti celeri". L'assessora alla Mobilità Arianna Censi, però, ha spento le polemiche le polemiche sul nascere: "Non è un argomento all'ordine del giorno".



