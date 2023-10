Monza, Pessina e Izzo recuperano per la Salernitana

Capitan Pessina vede la Salernitana.

Dopo l'uscita anticipata dal campo nel posticipo contro il Sassuolo, lunedì sera, il centrocampista del Monza sembra aver dimenticato i fastidi accusati alla coscia sinistra. Se il decorso positivo dovesse essere confermato, sarà regolarmente tra gli undici che affronteranno i campani alle 12.30 di domenica.

Palladino dovrebbe recupere anche Izzo, che aveva saltato la trasferta di Reggio Emilia in casa dei neroverdi di Dionisi per problemi al ginocchio durante la rifinitura. Con la Salernitana probabilmente assenti Bettella (ancora alle prese con l'infortunio) e Cittadini, fermatosi in settimana. Oltre a Caprari, il cui rientro in campo sarà soltanto a primavera. Per il resto, se Izzo sarà degli undici, staffetta tra Franco Carboni e D'Ambrosio per il ruolo di esterno nella difesa a tre e probabile avvicendamento in corso tra Mota Carvalho e Gomez in trequarti.



