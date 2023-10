Meloni,Italia deve governare sfida dell'intelligenza artificiale

"C'è un'altra sfida cruciale nella quale l'Italia intende essere protagonista: quella legata all'intelligenza artificiale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo da remoto a ComoLake 2023, la Cernobbio del digitale.

"Eravamo abituati a un progresso che aveva come obiettivo quello di ottimizzare le capacità umane, che si concentrava sulla sostituzione del lavoro fisico in un mondo nel quale l'uomo rimaneva al centro", ha continuato Meloni. "Oggi invece viviamo in un mondo nel quale l'intelletto rischia di essere soppiantato, con conseguenze che possono essere imprevedibili: sul mercato del lavoro, portando di fatto a maggiori disuguaglianze e a sempre più inique concentrazioni di potere.

Sarebbe per noi un errore imperdonabile considerare l'intelligenza artificiale una sorta di dominio senza regole che invece dobbiamo immaginare a tutela dell'uomo e dell'umanità.

Però è una sfida che le singole nazioni non possono e non sono in grado di gestire da sole", ha concluso Meloni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA