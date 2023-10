La forza delle donne al centro di Armani Crossroads

Miriam Leone è una delle sei protagoniste di Giorgio Armani Crossroads, il progetto lanciato nel 2021, che dall'11 ottobre torna a raccontare, con sei nuovi episodi, le storie di donne che, poste di fronte ad un bivio, hanno fatto scelte importanti e consapevoli, realizzando con coraggio i propri sogni. Gli episodi della terza stagione, pensata per supportare il concetto di forza femminile, verranno pubblicati settimanalmente sui canali Giorgio Armani. Tra le protagoniste Ines Rau, modella e attivista nota per il suo impegno nelle questioni globali, nonché prima Playmate transgender nella storia. E poi l'attrice Sahel Rosa, nata in Iran durante la guerra, che nel 2009 ha raccontato la sua storia nell'autobiografia, 'From War Zone to Actress'; la cantautrice e attrice Lily Allen; l'attrice, produttrice e filantropa cinese Yao Chen, nel 2015 tra le "100 donne più potenti del mondo" di Forbes e infine Lauren Wasser, il cui percorso è una testimonianza di grande resilienza. Colpita dalla sindrome da shock tossico nel 2012 che l'ha condotta all'amputazione di entrambe le gambe, ora è modella, attrice e impegnata nella lotta per i diritti delle donne.



