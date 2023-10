Inter: Frattesi e Sensi puntano rientro col Bologna

L'Inter mette nel mirino il Bologna. Dopo la convincente vittoria contro il Benfica, i nerazzurri ospiteranno sabato i rossoblu dell'ex Thiago Motta, con l'obiettivo di restare in testa alla classifica prima della sosta per le nazionali. La fatica delle ultime partite pesa nelle gambe di Lautaro e compagni, con Simone Inzaghi che valuta le alternative per la sfida contro gli emiliani.

Proprio il capitano è tra i giocatori che il tecnico interista guarderà da vicino nell'ultimo allenamento di domani, per capire le condizioni così come quelle di Thuram, uscito malconcio dalla gara con il Benfica: uno dei due potrebbe riposare, con Sanchez candidato a giocare dal 1'. Intanto tra gli infortunati Frattesi e Sensi puntano domani a rientrare in gruppo dopo aver lavorato a parte negli ultimi giorni, con l'obiettivo di guadagnarsi la convocazione per la sfida di sabato a San Siro.



