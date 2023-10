Gravity Circus con artisti Festival di Monte Carlo a Milano

Artisti del Festival del circo di Monte Carlo, l'esibizione della svizzera Silke Pan verticalista paraplegica con una esibizione acrobatica ispirata "alla sua drammatica quanto emozionante storia", il sostegno ad un progetto d'informazione che mira alla prevenzione del melanoma cutaneo intitolato 'Il brutto anatroccolo'. E' davvero uno spettacolo sui generis quello proposto da Gravity Circus, non casualmente intitolato Equilibrium, dal 6 ottobre al 10 dicembre all'Idroscalo di Milano.

Lo show - spiegano gli organizzatori - è completamente nuovo e si terrà su una pista moderna ricca d'effetti acquatici. Diretto artisticamente da Larry Rossante e con il management di Lenny Alvarez, lo spettacolo di due ore andrà in scena tutti i venerdì, sabato, domenica e lunedì, oltre il 31 ottobre con l'Extra Halloween Show, l'1 novembre ed il 7 dicembre.

Fra i circensi la troupe dei Rivera Brothers equilibristi sul filo alto, gli spericolati acrobati alla ruota della morte direttamente dal Sud America, le fluo-luminose moto-freestyle volanti su cascate d'acqua presentate da Ema & Chris, le magiche Grandi illusioni, il Duo Stauberti sulle pertiche, Nancy e la sua performance aerea sostenuta con la sola forza dei capelli, Davide Demasi in arte Mister David. E poi un susseguirsi di performers "assieme a tutta la magia delle grandi attrazioni circensi internazionali, condite dal corpo di ballo con le coreografie curate da Claudio Grimaldi".



