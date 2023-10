L'Atalanta ha battuto 2-1 lo Sporting a Lisbona in una partita della seconda giornata di Europa League, portandosi da sola in testa alla classifica del gruppo D a punteggio pieno. I nerazzurri hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alle reti di Scalvini al 33' e Ruggeri al 43', mentre nella ripresa ha accorciato le distanze lo Sporting su rigore con lo svedese Gyokeres.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA