Europa League, Gasperini: 'Abbiamo saputo anche soffrire'

"Abbiamo saputo soffrire dopo un gran primo tempo. Era importante vincere e soprattutto vincere in questo modo". Gian Piero Gasperini è soddisfatto del 2-1 dell'Atalanta sul campo dello Sporting Lisbona: "La matematica dice che sarà importante il prossimo doppio incrocio, noi con lo Sturm Graz e loro col Rakow Czestochowa - osserva il tecnico nerazzurro -. Nel primo tempo la nostra superiorità di gioco è stata indubbia e questo mi conforta".

Sulla ripresa, invece, qualche riserva: "Abbiamo bisogno di più intensità da tutti quelli che sono entrati, non solo da Scamacca che tornava oggi da 4 partite fuori. Ma certamente siamo sulla buona strada, l'atteggiamento è quello giusto e anche se non esiste la perfezione il primo tempo c'è andato vicino". Infine, sui singoli: "Djimsiti ha avuto un piccolo infortunio e ho dovuto toglierlo, Musso dopo il rigore ha fatto almeno un paratone. Ma stasera è la prestazione collettiva ad avermi impressionato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA