Elodie, 'il mio corpo è il mio manifesto di donna libera'

"Il corpo non dovrebbe suscitare scandalo, questo è il mio corpo, il mio manifesto di donna libera": dopo le polemiche per le foto senza veli, Elodie a Milano - presentando il suo clubtape Red Light - torna sul tema della libertà di mostrarsi, senza nessuna marcia indietro, anzi.

"Tanti mi hanno detto che non c'è bisogno, invece ce n'è eccome! Il corpo è nostro e siamo libere di decidere come utilizzarlo: per me - sottolinea l'artista - è arte e libertà".

Elodie non esita a mostrarsi nemmeno nei video che accompagnano i sette nuovi brani raccolti nel primo clubtape italiano, Red Light, disponibile dal 6 ottobre su tutte le piattaforme digitali. La copertina dell'album è firmata da Milo Manara, che ha trasformato con la sua arte l'immagine di Elodie nuda usata per il singolo A Fari Spenti.



