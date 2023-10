Drusilla Foer, 'vorrei tornare a Sanremo a cantare'

"Sono stata due volte a Sanremo, tornare a cantare sarebbe bellino": non nasconde il suo desiderio Drusilla Foer che, dopo il teatro, il web e la tv, debutta ufficialmente nella musica con il suo primo album, 'Dru', che presenta il 5 ottobre al Blue Note di Milano con il suo primo concerto in assoluto.

"Sanremo mi piacerebbe, mi hanno fatto fare 'pipponi' sull'unicità e mi sono commossa a dire quel che sento e penso, ho passato belle ore libere e - ha detto dal palco del tempio del jazz milanese - voglio tornarci con stessa convinzione di fare qualcosa di bello almeno per me. Sento l'esigenza di andare a Sanremo a dire qualcosa, la canzone è un piccolo manifesto e in quei minuti devi dire qualcosa di te e del tuo pensiero". E c'è molto di Drusilla Foer nell'album in uscita il 6 ottobre, pubblicato da Bmg e prodotto da Best Sound, la storica etichetta di Franco Godi che del disco ha curato personalmente la direzione artistica e gli arrangiamenti. Le tredici tracce, di cui dodici inedite, sono firmate da autori come Pacifico e Vittorio Cosma, Mariella Nava, Giovanni Caccamo, Mogol e Tricarico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA