Da Deutsche Bank supporto a Cmb e Colombo Costruzioni

Cmb Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi e Colombo Costruzioni sottoscrivono con Deutsche Bank una nuova linea di credito di firma committed, della durata di circa tre anni e con possibilità di estensione, per un importo complessivo di 41 milioni di euro.

L'operazione ha l'obiettivo di garantire la buona esecuzione e l'anticipazione contrattuale della realizzazione, per conto di CityLife, del progetto CityWave, l'ultimo edificio direzionale in zona CityLife a Milano, che andrà a caratterizzare l'accesso dell'area da via Domodossola. Il concept del progetto mette infatti il focus su sostenibilità e qualità della vita: l'alimentazione del complesso avverrà grazie a fonti rinnovabili, con entrambi gli edifici che saranno ricoperti interamente da pannelli fotovoltaici.

"Siamo particolarmente orgogliosi di contribuire alla realizzazione di un progetto di alto profilo in un'area cruciale per la città di Milano, rafforzando l'impegno di Deutsche Bank a supporto dello sviluppo sostenibile del comparto nazionale delle costruzioni e infrastrutture, insieme a due fra i più importanti operatori del settore", afferma Paolo Bartolini di Deutsche Bank.

"Grazie a questa linea di credito, Cmb e Colombo Costruzioni rafforzano la partnership con una tra le maggiori banche internazionali presenti sul mercato del credito italiano. Il supporto finanziario di Deutsche Bank contribuirà alla crescita delle nostre imprese e alla realizzazione di uno dei progetti di riqualificazione urbana più grandi d'Europa", evidenziano Marcello Modenese del gruppo Cmb e Daniele De Bernardi di Colombo Costruzioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA